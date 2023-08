Union fordert mehr Grenzkontrollen gegen steigenden Migrationsdruck

CDU-Politiker Jens Spahn hatte am Wochenende einen Kurswechsel in der Migrationspolitik gefordert - die Zahl der Geflüchteten müsse gedeckelt werden. An den EU-Außengrenzen müsse es das Signal geben, dass es hier nicht weitergehe. Spahn hatte dafür plädiert, in Europa 300.000 bis 500.000 Geflüchtete im Jahr aufzunehmen und zu verteilen. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen solle die Menschen auswählen. Die Forderungen aus der CDU nach einer stärkeren Beschränkung der Einwanderung über die EU-Außengrenzen stoßen in der Ampelkoalition auf Kritik. Zuspruch hingegen gibt es aus der Schwesterpartei CSU. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier fordert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Andrea Lindholz, der Bundespolizei zur besseren Steuerung der Migration nach Deutschland mehr Kompetenzen einzuräumen.