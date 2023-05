Sozialwahl 2023: Zurecht kaum beachtet?

Am 31. Mai endet die Sozialwahl 2023 – alle sechs Jahre entscheiden rund 52 Millionen Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner bei der Sozialwahl darüber, wer sie in der Rentenversicherung und bei den Krankenkassen in den Sozialparlamenten vertritt. Die Bedeutung der Wahl ist aber den meisten Wahlberechtigten nicht klar. Das liegt auch daran, dass die Wahl kaum noch eine Bedeutung hat – welche Leistungen etwa zum Katalog einer Krankenkasse gehören oder wie hoch die Beiträge sind, entscheidet der Gesetzgeber. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erläutert Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Universität Koblenz, warum es einer Reform bedarf,damit die Sozialwahl wieder an Beachtung gewinnt.