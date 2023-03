Sozialpolitischer Sprengstoff - Die umstrittene Rentenreform in Frankreich

Kann es denn wirklich so schlimm sein, bis 64 arbeiten zu müssen? –mag so mancher sich kopfschüttelnd in Deutschland fragen. In Frankreich lautet die Antwort: Ja, es ist schlimm. Seit Mitte Januar gehen die Französinnen und Franzosen deshalb auch gegen das entsprechende Reformprojekt der Regierung auf die Barrikaden. Und es sieht nicht so aus, als würde der Widerstand abebben. Was treibt die Demonstranten an? Ist die Reform wirklich so „brutal“ und ungerecht, wie ihre Gegner es behaupten? Für viele scheint es um mehr zu gehen. Sie scheinen die „Nase voll“ zu haben von der Politik der Regierung.