Sozialforscher der Evangelischen Kirche Lämmlin: Wir brauchen politische Aushandlungsprozesse

Wichtige politische Entscheidungen müssen nach Ansicht des evangelischen Sozialforschers Georg Lämmlin mit breiter Beteiligung ausgehandelt werden. Die Priorisierung von Sachkriterien in der Corona-Krise sollte eine Ausnahme bleiben. Die Digitalisierung, schätzt Lämmlin, werde die Spielräume für mehr Gerechtigkeit verringern. In der säkularen Gesellschaft, so der Theologe, seien christliche Werte in bestimmte Formen der Lebenshaltung eingegangen.