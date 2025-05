Sowjetische Sonde wird Erde treffen: Wie groß ist die Gefahr?

Seit 53 Jahren kreist die Raumsonde "Kosmos 482" um die Erde. 1972 wurde sie von der damaligen Sowjetunion Richtung Venus geschickt. Dort kam sie allerdings nie an, sondern blieb in einer elliptischen Erdumlaufbahn stecken. Fachleute haben berechnet: Sie wird auf die Erde abstürzen, und zwar bald. Bereits ab Samstag könnte es so weit sein. Die fast 500 Kilogramm schwere Sonde wird vermutlich in einem Stück auf die Erde treffen, denn sie ist mit einem Hitzeschutz ausgestattet und verglüht nicht in der Atmosphäre. Wo sie genau einschlagen wird, kann man noch nicht sagen. Wie groß die Gefahr ist, erklärt Uwe Gradwohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.