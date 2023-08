Was für ein Mann! Attraktiv, ansprechend… Aber, oh Schreck, was für eine Stimme! Krächzend, schnarrend, unangenehm. Wie wir klingen, entscheidet, wie wir wirken, was unser Gegenüber von uns hält. Wer spricht, kann beruhigen, betören oder verstören. Wie beeinflusst Stimme unser Leben? Was gibt sie von uns preis? Kann man sie ändern? Und was, wenn sie versagt?