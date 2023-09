Hausärzte sind knapp. Das gilt für Baden-Württemberg ebenso wie für viele andere Regionen Deutschlands. Doch jetzt wird der Ton in der Debatte etwas schriller: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg spricht davon, dass der Ärztemangel dramatische Formen annehme. Was das konkret bedeutet, darüber hat SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit der Co-Vorsitzende des Hausärzteverbands Baden-Württemberg, Susanne Bublitz, gesprochen. Sie ist Hausärztin in Pfedelbach, in der Nähe von Öhringen, und berichtet hautnah, wie sich der Mangel mittlerweile bemerkbar macht.