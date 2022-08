Sonnenblumen: Symbol der Hoffnung und Ölquelle

Sonnenblumen - das ist Sommer, Farbenpracht und gute Laune. Schon immer sahen Menschen etwas Göttliches in dieser Blume. Sie steht für Leben und Hoffnung. Die Hippies haben sich deswegen Haarkränze aus Sonnenblumen geflochten. Seit Beginn des Ukraine-Krieges zieren Sonnenblumen viele Protest-Plakate. Sie tauchen im Juli und August unsere Landschaften in leuchtendes Gelb und sie liefern uns Öl. Mit bis zu 3 Metern Höhe ist die Sonnenblume ein echter Riese unter den Pflanzen, ihre Blüten und Früchte sind außerdem ein wahres Schlaraffenland für Insekten und Vögel. Welche Symbolik haben Sonnenblumen in der Geschichte gehabt? Wie schaffen sie es, sich mit der Sonne zu drehen? Wie pflanzt man sie am besten im Garten und auf dem Balkon an? Und wie wichtig ist das Sonnenblumenöl für unsere Landwirtschaft?