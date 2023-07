Sommerferien-Start Ende Juli: Wie kriege ich jetzt noch eine Unterkunft für den Urlaub?

Noch rund drei Wochen, dann beginnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Hat man schulpflichtige Kinder oder arbeitet im Schuldienst, muss man seinen Sommerurlaub in diesen sechs Wochen nehmen, die meist ziemlich gefragt sind, wenn es um die Urlaubsbuchung geht.

Wer also noch nicht dazu gekommen sein sollte, sich etwas zu suchen, dürfte es besonders in diesem Jahr schwer haben - Last-Minute-Schnäppchen sind nämlich knapp. Zu groß ist die Nachfrage nach der Corona-Pandemie, erklärt Torsten Kirstges, Professor für Tourismuswirtschaft an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. Zudem seien die Kapazitäten noch nicht wieder auf dem Vorkrisen-Niveau angekommen - deswegen sei Flexibilität beim Urlaubsziel gefragt.