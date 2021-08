Seit der Nacht ist nach 20 Jahren der Militäreinsatz der USA am Hindukusch beendet. Die Macht haben jetzt die militant-islamistischen Taliban. Einige unter ihnen haben engen Kontakt zur Terrororganisation "Islamischer Staat (IS)". Viele Menschen versuchen vor allem deshalb noch das Land zu verlassen, denn sie befürchten Anschläge – unter anderem von Selbstmordattentätern. Auch deutsche Hilfsorganisationen seien in Gefahr, heißt es. Der Entwicklungshelfer und ehemalige Bundeswehr-Oberstarzt Reinhard Erös leitet seit fast zehn Jahren die "Kinderhilfe Afghanistan" im Osten des Landes. Er schätzt die Gefahr von Anschlägen als nicht so groß ein und erläutert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, warum sich Hilfsorganisationen gerade jetzt in Afghanistan engagieren sollten.