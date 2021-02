Einen Impfzwang dürfe es auf keinen Fall geben. Das sagte Katarina Barley (SPD), die Vizepräsidentin des Europaparlaments, in SWR Aktuell. Lockerungen für Corona-Geimpfte zog sie aber in Erwägung: „Wenn sicher ist, dass man nicht angesteckt wird und, dass man nicht mehr ansteckt, dann wird sich rein rechtlich die Frage stellen, ob man dann noch die Grundrechte in der Weise einschränken darf.“ Was sie kurz vor dem heutigen EU-Sondergipfel über die Kritik an zögerlichen Impfstoffbestellungen und über mögliche Grenzschließungen denkt, hat sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erzählt.