Niedrige Zinsen beschäftigen uns schon viele Jahre - und das bleibt vorerst so. Da wirkt eine Rendite von fünf Prozent für Solaranlagen verlockend. Auch kleine Flächen lohnen sich.

Der Bedarf an elektrischer Energie wird in den nächsten Jahren enorm steigen. Das hat mit einer allgemeinen Tendenz zu mehr Stromverbrauch zu tun, aber natürlich auch mit der Elektromobilität, die langsam Fahrt aufnimmt. Viele Besitzerinnen und Besitzer von Einfamilienhäusern, Garagen und Carports fragen sich, ob und ab wann genau sich der Betrieb einer Solar-Anlage lohnt.

Welche Rendite erzielt eine Solaranlage?

"Je größer die Anlage ist, desto günstiger wird der Strom, den ich damit erzeuge", sagt SWR-Umwelt-Redakteur Werner Eckert. Je größer die Anlage, desto günstiger die Energie und desto besser letztlich auch die Rendite: "Man erzeugt da natürlich auch sehr viel mehr Strom und kommt zu Renditen von ungefähr fünf Prozent."

"Wenn man überlegt, was man für Geld auf der Bank momentan kriegt, dann sind fünf Prozent Rendite jetzt auch nicht so schlecht." Werner Eckert, SWR-Umwelt-Redaktion

Von daher ist zu überlegen, ob es statt dem Carport oder der Garage nicht doch eine größere Dach-Fläche sein soll.

Solaranlagen für die Steckdose - ab wann lohnt sich das?

Inzwischen gibt es wirklich sehr kleine Solaranlagen, sagt Eckert: "Das sind 'Plug-In'-Anlagen. Also, im Grunde ist das nur ein Solar-Panel mit einem kleinen Wechselrichter dran und einem Stecker, den ich dann in mein eigenes Stromnetz reinstecke. Und der drückt mir dann Energie und Ladung ins Netz hinein."

Es gebe natürlich gewisse Restriktionen, was die Verbindung und Verrechnung mit dem eigenen Stromzähler angeht. Hier sei eine Fachberatung erforderlich. Solche Anlagen sind allerdings schon ab 300 bis 500 Euro zu haben. Ihre Leistung reicht aus, den Kühlschrank und die Waschmaschine in einem kleineren Haushalt zu betreiben. Sie liefern circa 200 kWh, womit sich 60 Euro im Jahr sparen lassen. Bis sich so eine Anlage amortisiert hat, dauert es sechs bis zehn Jahre.

Ab wann gibt es Förderung für Mini-Solaranlagen?

Diese Mini-Solaranlagen werden nicht systematisch gefördert. Hier muss man beim eigenen Energieversorger oder der Kommune nachfragen. Für alle größeren Anlagen, die auf Dächern montiert werden, gibt es bundesweit Fördermöglichkeiten. Für die Installation ist auch die Hilfe eines Fachbetriebs nötig. Der Vorteil: Der Betrieb kann in Sachen Förderung beraten und kümmert sich gleichzeitig um die Bürokratie, wie zum Beispiel eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur.

Was kostet eine Solaranlage auf Garage oder Carport?

Beliebt sind Solaranlagen auf Garagen und Carports. Der Vorteil: Die Größe ist frei wählbar - zum Beispiel 3 Meter mal 7 Meter – also 21 Quadratmeter. So eine Anlage gibt es laut "Solar Cluster Baden-Württemberg" ab 7.000 Euro aufs Dach. Damit lassen sich Teile eines Einfamilienhauses versorgen - echte Energie-Autarkie ist damit aber nicht möglich. "Der Carport hat noch einen Nachteil: Der ist in der Regel flach oben. Bsser ist es, wenn man die Solar-Panele zur Sonne hin mit 30 Grad oder so geneigt hat. Das gibt eine höhere Ausbeute."