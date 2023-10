"Söder wird da glimpflich durchkommen" Politologin zu Landtagswahl in Bayern

Gleich zwei Landtagswahlen finden am Sonntag statt - in Hessen und in Bayern. Im Freistaat regiert seit 66 Jahren die CSU, die meiste Zeit davon mit absoluter Mehrheit. Seit fünf Jahren bildet die CSU eine Koalition mit den Freien Wählern. Ministerpräsident Markus Söder will Regierungschef bleiben – und das ist so gut wie sicher, denn die CSU will das Bündnis mit den Freien Wählern fortsetzen. Allerdings kommt die CSU im letzten BayernTrend, der vor der Landtagswahl erstellt wurde, nur auf 36 Prozent. Das schlechteste Ergebnis seit 1950.

Über die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Bayern hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Jasmin Riedl gesprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Sie leitet dort ein Projekt, das den Wahlkampf auf der Plattform X, dem früheren Twitter, auswertet.