Deutsche Autobauer stellen auf der Shanghaier Automesse neue Modelle vor ++ Automobilexperte Jochen Siebert zu den Problemen von VW und Co. auf dem chinesischen Markt ++ Autobahnausbau in Deutschland soll beschleunigt werden ++ Verdi und EVG kündigen neue Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr an ++ Laut einer Studie müssten in Zukunft 90% des Gasnetztes stillgelegt werden ++ Deutscher Einzelhandel nutzt zunehmend KI +++