So wirken die Pläne der neuen Bundesregierung im Geldbeutel

Im Mai soll Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden, dann wird die neue schwarz-rote Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen. Sie plant Rekordinvestitionen in Rüstung und Infrastruktur. Ihre Pläne werden sich aber auch direkt in den Geldbeuteln der Menschen bemerkbar machen. So soll zum Beispiel die Pendlerpauschale erhöht werden, allerdings erst 2026. Das umstrittene "Heizungsgesetz" will die neue Regierung abschaffen. Saidi Sulilatu, Chefredakteur beim Geldratgeber "Finanztip", erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer die finanziellen Auswirkungen der Koalitionsvereinbarungen von Union und SPD für uns alle – auch beim Thema Rente.