Weihnachten naht – und wir Erwachsenen nehmen uns am besten ein Beispiel an den Kindern. Wenn man sieht, wie schön Kinder sich auf Weihnachten freuen können, steigt auch gleich bei den Größeren die Laune. Dass Weihnachten 2020 ein besonderes ist, sieht man auch am Christkind-Postamt in Engelskirchen bei Düsseldorf. Das hat dieses Jahr nämlich ungewöhnlich viele Briefe mit Wünschen bekommen: 150.000 - von Kindern aus aller Welt. Was sich die Kinder wünschen, wollte SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck von Birgit Müller wissen – sie ist Mitarbeiterin im Christkind-Postamt in Engelskirchen und beantwortet die Briefe ans Christkind.