So sieht die gerechte Rente der Zukunft aus

Die Ampel-Koalition hat ihren nächsten Streit. Es geht um die Rentenpolitik. Schon in der vergangenen Woche wurde die Reform nicht im Bundeskabinett verabschiedet. Die FDP stellt sich quer, sie will eine „generationengerechte Haushaltspolitik“ - gerade mit Blick auf die Rente. Die Liberalen fordern deshalb die Abschaffung der Rente mit 63, also dass Beschäftigte, die 45 Jahre gearbeitet haben, unter bestimmten Umständen ohne finanzielle Einbußen in Rente gehen können.

Wie das Rentenkonzept der Zukunft aussieht, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Rentenexperten Bernd Raffelhüschen besprochen. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.