So geht Sozialwohnungsbau: Standards und Kosten müssen runter

Zu wenig bezahlbare Wohnungen, steigende Mieten, Menschen in prekären Wohnverhältnissen: Die Lage ist bedrückend und Besserung kaum in Sicht. Bundesweit fehlen mehr als eine halbe Million günstige Wohnungen - insbesondere in Ballungsräumen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bündnis "Soziales Wohnen" in Auftrag gegeben hat.

"Wenn man schaut, wie viele Haushalte Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten, liegt die Zahl sogar bei etwa 23 Millionen", präzisiert Professor Dietmar Walberg, Geschäftsführer des Bauforschungs-Instituts ARGE des Landes Schleswig-Holstein.

Mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler spricht Walberg auch über die Gründe für den Mangel: "Die Standards sind zu hoch, wir haben in den letzten Jahren zu teuer gebaut. Von dieser Kostenspirale müssen wir runter". Hören Sie im Interview, welche Vorschläge der Experte macht, um das Problem zu lösen.