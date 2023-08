„So geht es nicht weiter!“ - Tierheime am Ende

„Wir Tierschützer*innen haben gemahnt, appelliert, aufgefangen und jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen." Mit diesen Worten beginnt der Brandbrief, den verschiedene Tierheime und Tierschutzvereine gemeinsam an Cem Özdemir, den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und Ariane Kari, Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, formuliert haben. Steigende Kosten, kaum staatliche Hilfe und immer mehr Tiere. All das stellt die Tierheime in Deutschland vor extreme Herausforderungen.