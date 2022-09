Smartphones und die Umwelt: Worauf sollte man achten?

per Mail teilen

Fast jeder hat inzwischen ein Smartphone, manche haben sogar mehrere. Die Umweltbilanz der meisten Geräte ist eher schlecht. Das meiste CO2 fällt bei der Produktion an. Bei der Nutzung kann man selbst einiges dazu beitragen, die Umweltbilanz zu verbessern. Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Schickling erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart, wie das geht. Außerdem erklärt sie, welche Smartphones am umweltfreundlichsten sind, weil sich die Hersteller an Nachhaltigkeitsstandards orientieren.