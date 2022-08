Smartphone laden mit dem Solarpanel: "Das ist wirtschaftlicher Unsinn"

per Mail teilen

Der Markt der Solarladegeräte ist inzwischen unüberschaubar. Aber längst nicht alle taugen etwas. Darauf hat SWR-Technikredakteur Andreas Reinhardt in SWR Aktuell hingewiesen: "Hier zählt die Größe der Solarzelle und der Wirkungsgrad. Der Billigkram, der glänzt oft mit technischen Daten, die im täglichen Gebrauch gar nicht erreicht werden." Ein Solarpanel müsse mindestens 20 Watt Leistung bringen, damit der Ladestrom auch bei bewölktem Himmel noch halbwegs ausreicht. "Ich sollte aber mit dem Solarlader eine Powerbank als Zwischenspeicher laden. Denn die kann besser damit umgehen, wenn der Ladestrom schwankt." Mit der Powerbank könne dann das Smartphone geladen werden. Andreas Reinhardt hält wenig von Powerbanks mit integrierten Solarzellen. "Das macht wenig Sinn, weil die Fläche relativ klein ist." Außerdem müsse in diesem Fall die Powerbank zum Laden in die pralle Sonne gelegt werden. Das schade dem Akku. Ob es Geld spare, ein Solarladegerät zu benutzen, unter anderem darüber hat Andreas Reinhardt mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen gesprochen.