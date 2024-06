Slowflowers – Nachhaltige Schnittblumen aus der Region

per Mail teilen

Die Blumenkünstlerin Caroline Wolf aus Bad Boll gestaltet für ihre Kunden Sträuße mit pestizidfreien Blumen aus eigenem Anbau. Wir haben sie in ihrem Garten besucht.

Weitere Themen: UN-Umfrage – Sorge über Klimawandel war noch nie so groß. Bessere Vorhersage von Sturzfluten – Uni Freiburg entwickelt Modell. Kaum Honig aus dem Südwesten. EU-Renaturierungsgesetz verabschiedet – Wie wird es nun in Deutschland umgesetzt?

Das Umweltmagazin mit Stefanie Peyk, 20.06.2024