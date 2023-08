Sinkende Flußpegel – Seit 2018 immer wieder Dürrephasen

Vor einem Jahr fehlte der Regen und viele Flüsse führten Niedrigwasser. Frachtschiffe auf dem Rhein konnten gar nicht oder nur mit weniger Ladung fahren. Es sammeln sich Schadstoffe und das Wasser erwärmt sich, was den Tieren in den Flüssen schadet. Aktuell regnet es häufig und trotzdem ist der Wasserstand unter anderem im Rhein zu niedrig. Professor Markus Weitere ist Experte für Fließgewässer-Ökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er sagte in SWR Aktuell, dass die Lage für den Rhein derzeit dennoch entspannt sei: "Durch den starken Regen fließt wieder mehr Wasser durch den Rhein. Das ist aber eine Momentaufnahme." Denn in den Monaten Mai und Juni seien die Flusspegel zunächst stark gefallen. Dadurch sei auch der Grundwasserspiegel gesunken. "Seit 2018 erleben wir Dürrephasen in den Sommern und in den Wintern hat sich die Wasserbilanz nicht hinreichend ausgeglichen." Wohin das mittel- bis langfristig führt, darüber hat Markus Weitere mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen.