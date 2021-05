Die Corona-Lage entspannt sich weiter. In Baden-Württemberg hat das zur Folge, dass ab heute immer mehr Schulen langsam wieder zum Leben erwachen.

In Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis sind 150 Schülerinnen und Schüler der Blautopf-Gemeinschaftsschule wieder im Wechselunterricht. Das ist die Hälfte der Jungen und Mädchen. Rektor Thomas Hilsenbeck äußerte sich im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erleichtert.

SWR Aktuell: Wie groß ist denn Ihre Freude, dass zumindest die Hälfte der Schülerinnen und Schüler heute wieder in den Präsenzunterricht kommen kann?

Rektor Thomas Hilsenbeck: Die Freude ist natürlich echt groß. Manche von denen, die heute wiederkommen dürfen, sind Zeit Mitte Dezember zu Hause und haben im Fernunterricht gelernt. Der Respekt vor dieser Leistung, die die Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer erbracht haben, ist riesengroß. Jetzt freuen wir uns auf das Wiedersehen mit den Kindern.

150 Jungen und Mädchen dürfen heute zurückkommen. Wie wurden die ausgewählt?

Wir hatten schon vor vier Wochen eine Woche Wechselunterricht und mussten dann leider zur zweiten Hälfte sagen: in der nächsten Woche müsst ihr wieder zu Hause bleiben. Von daher darf jetzt die Gruppe B diese Woche in die Schule kommen. Das freut uns, dass das vor den Pfingstferien noch klappt.

Die Schüler müssen einen Corona-Schnelltest machen. Ist das Verfahren schon eingespielt?

Ja, das hat sich mittlerweile eingespielt. Es ist nicht unser Kerngeschäft, aber es ist mittlerweile schon Routine. Wir haben das mit den Abschlussjahrgängen die letzten Wochen ausgiebig durchgeführt. Von daher ist es kein Problem für die Schule.

Wieviel Zeit brauchen Sie für die Tests?

Zehn Minuten für die Testung und dann das Ergebnis noch abwarten - es braucht ja eine Viertelstunde, bis der Test ausgewertet ist. Wir machen das zweimal in der Woche, jeweils montags und mittwochs. Das ist noch überschaubar. Uns wäre es natürlich lieber, wenn es ohne die Schnelltests gehen würde. Aber da die Schüler in die Schule kommen dürfen, wird das von allen mitgetragen.

Wenn jemand positiv getestet wird, was passiert dann?

Dann müssen wir ihn natürlich aus der Gruppe herausholen und nach Hause schicken und die Eltern informieren. Dann wird ein PCR-Test gemacht, um das Ergebnis zu bestätigen.

Heißt das dann auch, dass die gesamte Klasse nach Hause muss?

Nein. Wir machen den Schnelltest gleich zu Unterrichtsbeginn. Die Schüler haben dann FFP2-Masken oder medizinische Masken auf und es wird gut gelüftet. Es muss dann natürlich mit dem Gesundheitsamt gesprochen werden. Wer in Quarantäne muss, entscheidet das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt.

Im Alb-Donau-Kreis liegt die Inzidenz bei 117. Das ist der Wert von gestern und der liegt damit über dem baden-württembergischen Durchschnitt. Wie groß ist die Sorge der Lehrkräfte bei Ihnen an der Schule, sich mit Corona anzustecken?

Naja, so eine Restsorge oder Restangst ist natürlich immer vorhanden. Aber es sind jetzt die meisten Kolleginnen und Kollegen geimpft. Und mittlerweile, nach einem Jahr Pandemie, haben sich auch alle mit der Situation abgefunden und sich auch daran gewöhnt. Von daher haben wir die Hoffnung, dass die Zeiten besser werden und mit der Hoffnung schwindet auch die Angst.

Wie sieht es bei den Eltern aus. Welche Sorgen gibt es, wenn die Kinder wieder in die Schule sollen?

Da gibt es auch nicht die eine Haltung. Es gibt alle möglichen Sorgen, Ängste und Nöte - aber natürlich auch die Hoffnung, dass die Kinder wieder in die Schule kommen. Die, die seit Dezember zu Hause gelernt haben, haben so einen großen Wunsch und so ein großes Bedürfnis, ihre Mitschüler wiederzusehen. Das war auch eine psychische Belastung. Andere Eltern hat das Masken-Thema beschäftigt. Es war also ganz unterschiedlich. Aber in der Summe hat die Schulgemeinschaft gut zusammengehalten.

Nach mehr als einem Jahr Corona Pandemie: welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Politik?

Die Wunschliste ist natürlich lang: mehr Lehrer, mehr Support in IT-Fragen - das sind langfristige Dinge, die Zeit brauchen. Aber kurzfristig wäre sicherlich eine klarere Kommunikation zwischen Ministerium und Schulen nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig. Es konnte so dauerhaft nicht weitergehen, dass Ministerpräsident und Kultusministerium auf unterschiedlichen Kanälen und mit unterschiedlichen Botschaften gefunkt haben, und die Schulleitungen sich die unterschiedlichen Informationen aus den Medien zusammensammeln mussten.