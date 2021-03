Der Erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Johannes Hübner, hofft auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche noch in diesem Jahr. "Das werden wir sicher empfehlen", sagte Hübner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Sobald solch eine Impfung den Zulassungsprozess durchlaufen habe, werde die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie sich für deren Einsatz aussprechen. Trotzdem sieht Hübner Kinder und Jugendliche nicht als "Pandemie-Treiber". Die gestiegene Zahl an erkannten Infektionen in diesen Gruppen sei vor allem auf mehr Schnelltests an Schulen und in Kindertagesstätten zurückzuführen.