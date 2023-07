Siesta in Deutschland: Warum eine XXL-Mittagspause bei uns keinen Sinn macht

Der Vorschlag, in Deutschland eine Siesta einzuführen, sorgt in der Wirtschaft für Diskussionen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist dafür, der Verband der Familienunternehmer dagegen. Auch aus der Wissenschaft kommen zum Teil kritische Töne. Der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup sagte im SWR, bei mehr als 35 Grade eine Siesta in Deutschland einzuführen, sei überhaupt nicht praktikabel. Man müsse sich entsprechend an heiße Tage anpassen, "und dann verliert natürlich auch die Produktivität an Werten", sagt Bontrup. Eine Siesta, wie in den Ländern im Süden, sei nicht praktikabel oder zielführend, "und wird dann am Ende noch mehr Produktivität kosten". Deutschland brauche diese Produktivität aber.

Wie sich die Arbeitswelt ändern müsste und welche Folgen das für die Arbeitenden hätte, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Heinz-Josef Bontrup.