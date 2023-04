Sicherheitsexpertin: Finnland ist ein Gewinn für die NATO

Die NATO wächst: Finnland tritt dem Bündnis am 4. April 2023 offiziell bei. Am Nachmittag gibt es dazu eine Zeremonie vor dem Nato-Hauptquartier in Brüssel, wo schon ein neuer Fahnenmast für das 31. Mitgliedsland im Militär-Bündnis steht. Natürlich ist Finnlands Beitritt zur NATO eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Finnland hat immerhin eine 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Russland wiederum hat auch schon reagiert und angekündigt, seine Militärpräsenz an dieser Grenze auszubauen. Warum die NATO trotzdem ein Zugewinn an Sicherheit für die NATO bedeutet, erklärt Marina Henke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Sie ist Professorin für Internationale Beziehungen an der Hertie School in Berlin und Direktorin des dortigen Zentrums für Internationale Sicherheit.