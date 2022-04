Sicherheits-Expertin: "Brutales Vorgehen in Butscha war kein Zufall"

Die Bilder von brutal getöteten Menschen im ukrainischen Butscha gingen um die Welt. Jetzt wurden die mutmaßlichen Täter aus einer russischen Motorschützen-Brigade von Präsident Wladimir Putin ausgezeichnet - für "Heldentum und Tapferkeit", wie der Kreml mitteilte. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht darin klar eine Strategie Russlands: "Das brutale Vorgehen in Butscha und anderswo - das ist weder Zufall, noch sind es Einzelfälle, sondern das ist psychologische Kriegsführung und zielt darauf ab, die ukrainischen Streitkräfte und die Zivilbevölkerung zu demoralisieren, ihnen Angst einzuflößen und sie zu zermürben". Die Auszeichnung der mutmaßlichen Täter ist für Major der Beleg, dass Russland absichtlich einen Vernichtungskrieg in der Ukraine führt. "Wir sollten uns also keinerlei Zweifeln mehr hingeben, was das Ziel dieses Krieges ist: Nämlich die Ukraine als eigenen Staat mit eigener Identität und Unabhängigkeit auszulöschen", sagte Major im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Rönspies. Warum der 9. Mai eine Wende im Kriegsgeschehen bringen könnte und was die Sicherheitsexpertin von der Diskussion in Deutschland über die Lieferung schwerer Waffen hält, hören Sie im Audio.