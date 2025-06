„Sicherer Lernort“ durch Profis: Wie deutsche Schulen besser werden könnten

per Mail teilen

Leistungsdruck, Stress, Mobbing - Schule kann belastend sein. Was würde helfen? Die Bundesschülerkonferenz hat Vorschläge.

„Schule ist nicht nur Schüler und Lehrer, sondern ganz, ganz viel mehr“, sagt Quentin Gärtner, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, in SWR Aktuell. Seine Forderungen für bessere Schulen im Land: auf 300 Schüler mindestens ein Schul-Psychologe in Vollzeit, auf 150 Schüler mindestens eine Vollzeit-Kraft für Schulsozialarbeit. Denn: "Man kann keinen sicheren Lernort schaffen, wenn nicht auch Profis am Werk sind, die sich explizit darum kümmern, dass der sichere Lernort gewährleistet ist."

Mentale Gesundheit bei Schülern: "Lehrkräfte fühlen sich alleine gelassen"

Zwar ist Pädagogik auch Inhalt der Lehrkräfte-Ausbildung. Allerdings, sagt Gärtner, fühlten sich 78 Prozent der Lehrkräfte an Schulen nicht ausreichend dafür vorbereitet, mit psychisch auffälligen Schülern umzugehen. Lehrkräfte fühlten sich mit diesem Thema alleine gelassen. Dagegen brauche es strukturelle Maßnahmen. Was die Bundesschülerkonferenz vorschlägt, um den Druck auf Schülerinnen und Schüler zu senken und wo deutsche Schulen beim Thema Inklusion stehen, auch darüber spricht Gärtner mit SWR Aktuell-Moderatorin Sophie Klein.