Der Inhaber der "In Shape"-Fitnessstudios im Kreis Göppingen, Nico Scheller, hält die politische Diskussion über einen erneuten Shutdown für Aktionismus. "Eigentlich sollte die Beweislast bei der Regierung liegen, um hier ein Berufsverbot für 240.000 Angestellte oder Mitarbeiter in der Fitnessbranche zu erteilen“, sagte Scheller im SWR.

Scheller merkte an, dass ein neuerlicher Shutdown zu Lasten von Herz-Kreislauf-Kranken, Diabetes-Patienten und Übergewichtigen gehen würde, die normalerweise Fitnessstudios besuchten. So würden größere Risikogruppen herangezüchtet. Bereits während des ersten Lockdowns hätten viele Menschen "immens zugenommen“. Außerdem seien die psychischen Auswirkungen "nicht unerheblich“, wenn die Leute keinen Sport treiben könnten, so der Fitnessstudio-Inhaber im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.