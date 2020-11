Das Auto für den kurzen Einkauf per App, die Wohnung für den Städtetrip per Klick. In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Sharing-Angebote. Die sogenannte "Sharing Economy" ist gewachsen. Auf den ersten Blick könnte man meinen: Das ist auch gut für die Umwelt. Werner & Tobi diskutieren: Wie wirkt sich z.B. die Nutzung von Carsharing oder Wohnungs-Sharing unter dem Aspekt Nachhaltigkeit aus? Spart Carsharing Treibhausgase ein? Gibt es gute und schlechte Sharing-Angebote? Könnte es in der Gesellschaft einen Trend zurück zum Teilen geben?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.