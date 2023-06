Sharing Economy – Führt Teilen zu mehr Nachhaltigkeit?

Das Auto für den Einkauf per App, die Wohnung für den Städtetrip per Klick. Das Angebot an Sharing-Plattformen wird immer größer und die sogenannte „Sharing Economy“ boomt. Auf den ersten Blick scheint dieses Teilen von Autos, Kleidern oder Wohnungen auch gut für Umwelt und Klima. Doch, stimmt das? Werner & Tobi diskutieren: Wie nachhaltig sind die verschiedenen Sharing-Angebote? Spart Carsharing wirklich Treibhausgase ein? Gibt es negative Effekte des Sharing-Trends? Und wer teilt eigentlich überhaupt - und was?

„Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.“