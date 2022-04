Shanghai-Korrespondentin: Corona-Lockdown erinnert an Star Wars

per Mail teilen

In der chinesischen Metropole Shanghai gibt es zur Zeit immer wieder neue Corona-Fälle, weshalb über Teile der 16-Millionen-Einwohner-Stadt gerade ein neuer Corona-Lockdown verhängt wurde. Damit gilt sowohl für den Westen als auch den Osten Shanghais ein strenges Ausgehverbot. Davon betroffen ist auch unsere China-Korrespondentin Eva Lamby-Schmitt. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern berichtet sie von Star-Wars-artigen Szenen in den Straßen der Stadt, die geprägt seien von Gestalten in weißen Ganzkörperanzügen.