Sexuelle Gewalt: Bis zu zwei Kinder pro Schulklasse schon Opfer

Am Vormittag startet eine bundesweite Aktionswoche zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Mit Fernsehspots, Plakaten, Social-Media-Aktivitäten und Veranstaltungen wollen Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus die Aktionswoche "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" beginnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind bis zu eine Million Kinder in Deutschland schon Opfer sexueller Gewalt geworden. Das seien ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. Der Landtag in Rheinland-Pfalz will den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt gesetzlich regeln: Ab 2028 soll es dort verpflichtend Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch geben, sagte der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz, Klaus Peter Lohest, in SWR Aktuell. " Das ist insofern schon mal ein Fortschritt, dass sich alle Parteien zusammengetan haben. " Es sei auch ein Fortschritt, dass es gelungen sei, hier zu einer Einigung zu kommen, nachdem ein Antrag der CDU erst gescheitert war, sagte Lohest.

Warum es Kritik an dem rheinland-pfälzischen Konzept gibt und ob sich die Prävention in den vergangenen Jahren verbessert hat, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Klaus Peter Lohest.