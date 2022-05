Sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz: Führungskräfte in der Pflicht

Der Chef, der der Praktikantin Komplimente macht. Der kleine, schlüpfrige Spruch zwischendurch, den der eine vielleicht für harmlos hält, der aber ganz anders ankommt. Sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz ist auch heute in der Arbeitswelt noch an der Tagesordnung. Daran hat auch die MeToo-Bewegung und die öffentliche Debatte darüber nichts geändert. Mehr als zwei Drittel aller Frauen sagen, dass sie schon einmal an ihrem Arbeitsplatz von Kollegen oder Vorgesetzten sexuell belästigt wurden. Beim heutigen Kongress des Bundesverbands der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, kurz "bff", wird das ein wichtiges Thema sein. Larissa Hassoun betreut beim bff das Projekt "Make it work", das sich für einen Arbeitsplatz ohne sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt einsetzt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagt sie, dass es vor allem die Aufgabe der Führungskräfte sei, ein Arbeitsklima herzustellen, in dem sich alle wohlfühlen können.