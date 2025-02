Politisches Engagement: Warum sich Menschen zur Wahl aufstellen lassen

Kriege, Krisen und Konflikte - auch Politiker haben es in der aktuellen Lage nicht leicht. Trotzdem engagieren sich einige Menschen. Was ist ihre Motivation?

Für unsere Serie "Jetzt erst recht - Was reizt Sie an der Politik?" haben wir Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Parteien genau diese Frage gestellt. Die Antworten gibt es hier:

Lena Werner, SPD

Lena Werner ist seit 2021 SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Bitburg. Damals zog die heute 30-Jährige aus Wittlich-Wengerohr über die Landesliste ein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer sagt sie, dass der Job durchaus anstrengend sein kann. Warum sie trotzdem wieder kandidiert? Auch darüber hat sie gesprochen.

Melis Sekmen, CDU

Melis Sekmen kommt aus Mannheim und war bis Juli 2024 bei den Grünen im Bundestag. Mit ihrem Wechsel hat sie deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt kandidiert die 31-Jährige für die CDU als Direktkandidatin im Wahlkreis Mannheim. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer spricht sie darüber, warum sie es wichtig findet, sich für die Gesellschaft einzusetzen.

Sarah Heim, Bündnis 90/Die Grünen

Sarah Heim kommt aus Fellbach und ist im Elsass an der Grenze aufgewachsen. Die 28-Jährige ist Beraterin für Cyber-Sicherheit und tritt für die Grünen im Wahlkreis Waiblingen an. Warum sie findet, dass Politik lernen muss und welchen Vorschlag die Deutsch-Französin für eine bessere Zusammenarbeit beider Länder hat, darüber spricht sie mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.

Anna Ortwein, FDP

Anna Ortwein studiert Politik und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Informatik. Die 19-Jährige kommt aus Göppingen und tritt für die FDP auf Platz 17 der Landesliste in Baden-Württemberg an. An einem Mandat reizt sie besonders, dass sie ihre Heimat gestalten könne - mit den richtigen Rahmenbedingungen der Politik, sagt sie. Im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Andreas Fischer erklärt sie, warum sie bei Wirtschaftsthemen ihren Schwerpunkt setzt und wie sie die Haltung junger Menschen gegenüber ihrer Partei, aber auch der AfD einschätzt.

Diana Zimmer, AfD

Diana Zimmer ist schon länger in der Politik aktiv. Die 26-Jährige ist Fraktionsvorsitzende der AfD im Gemeinderat in Pforzheim und sie kandidiert auf Listenplatz 8 auf der Landesliste. Damit tritt sie für die Partei an, die der Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. Gemessen an den aktuellen Umfragewerten der AfD hat Zimmer gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag. Astrid Meisoll aus unserer Redaktion Landespolitik hat mit ihr gesprochen.

Gregor Gysi, Die Linke

Der langjährige Linken-Politiker Gregor Gysi möchte mit seinen Parteikollegen Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow drei Direktmandate holen. So käme Die Linke wieder in den Bundestag - wegen der Grundmandatsklausel - und zwar selbst dann, wenn die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. "Mission Silberlocke" nennen die drei Politiker das. Wie Gregor Gysi die aktuelle Lage im Vergleich zu früheren Krisen einschätzt und warum der 77-Jährige es wichtig findet, dass im zukünftigen Bundestag auch linke Argumente im Bundestag vertreten sind, darüber hat er mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer gesprochen.

Loreen Reemen, Volt

Loreen Reemen kommt aus Kirchberg im Hunsrück und ist aktuell Schülerin der 13. Klasse an einem Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft. Die 19-Jährige tritt als Direktkandidatin im Landkreis Trier zur Wahl an. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel spricht sie über ihre Motivation für ein Bundestagsmandat, die Perspektive junger Menschen auf die Politik und warum ihr gerade das Thema Bildung so wichtig ist.

Alice Hoffmann, BSW

Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin, Moderatorin - als solche ist Alice Hoffmann bekannt, aber als Politikerin? Diesen Schritt geht die 73-Jährige jetzt und tritt bei der Bundestagswahl als Landeslisten-Kandidatin für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Was ihre Gründe dafür sind, darüber hat sie mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr gesprochen.