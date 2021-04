Ob in Bildung, der Arbeitswelt oder den Medien: Die Corona-Krise ist ein Katalysator für viele Veränderungen. Warum, erklärt die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.

Ein "Gamechanger" für unsere Demokratie. So spricht Andrea Römmele im SWR von der Corona-Krise. Sie lehrt und forscht an der Hertie School in Berlin. Für die öffentlich-rechtlichen Medien sei die Krisensituation eine Art Renaissance:

"Was wir momentan erleben ist ganz klar, die Rückkehr des öffentlich-rechtlichen Systems, der seriösen Medien" Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School Berlin

Dies sei in Krisenlagen schon immer der Fall gewesen, zum Beispiel nach 9/11 oder dem Absturz der Germanwings-Maschine. "Aber jetzt kommen mindestens zwei neue Aspekte hinzu: Der erste ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahren vor allem von Populisten stark kritisiert wurden und das Vertrauen in diese Medien abgenommen hat. Und der zweite Punkt - als Unterschied zu anderen Krisen - ist, dass fast alle jetzt sehr viel mehr Zeit haben und insofern der Medienkonsum ein anderer ist."

Zwischen der Aufgabe, das Informationsbedürfnis der Menschen zu stillen, aber keine Panik zu schüren sei es ein "schmaler Grad und auch ein Lernprozess". Die Politikwissenschaftlerin konnte beobachten, dass sich die Berichterstattung mittlerweile verändert hat. So würden zum Beispiel auch positive Nachrichten gemeldet werden, über die Zahl derjenigen, die geheilt wurden. Das sei wichtig, um eben keine Panikmache zu betreiben.

Die Stunde der Machthaber

"In einer Krise sind die Amtsinhaber gefragt", betont Andrea Römmele. Vor allem der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spiele den "starken Mann". Momentan scheine das "Konzept der starken Führung" für Söder zu funktionieren: "Seine Umfragewerte sehen gut aus - die Resonanz ist gut."

Die Bundeskanzlerin müsse in dieser Krise eher eine vermittelnde Rolle einnehmen, da die Entscheidungen zu deren Bewältigung in den Hauptstädten der Bundesländer fielen: "Der Katastrophenschutz ist Ländersache. Also sind in der Umsetzung die Ministerpräsidenten schwerpunktmäßig gefragt, aber Frau Merkel hat schon eine Art moralische Führung und strahlt Vertrauen aus. Das ist eine zentrale Währung." Erneut zeige sich Merkels Stärke in der Krise.

"Man muss sehen, dass Frau Merkel eine Naturwissenschaftlerin ist, die nüchtern auf Dinge schaut und faktenbasiert entscheidet." Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School Berlin

Die Zustimmungswerte der Kanzlerin spiegeln das alles wider. Aktuell sind die Rufe nach einer neuen Führung verstummt. "Wir lernen diese Führungspersönlichkeit jetzt alle ganz neu schätzen", meint Römmele.

Einschränkung der Grundrechte

Die drastischen Einschränkungen vieler Grundrechte nehmen aktuell die weit meisten Menschen positiv auf. Dies sei aber nur der Fall, solange diese Ausnahmesituation klar zeitlich begrenzt und von der Politik gut begründet sei, warnt die Politikwissenschaftlerin.

Sie hält längerfristig eine Veränderung der Verfassung für sinnvoll: "Ich denke es müsste eine Unterscheidung in unserem Grundgesetz zwischen Krisenmodus und Normalmodus geben." Diese gebe es beispielsweise in der europäischen Menschenrechtskonvention, aber eben nicht im deutschen Grundgesetz.

Leere Stühle im Bundestag dpa Bildfunk picture alliance/Kay Nietfeld/dpa

Die Stunde der Experten

Die Corona-Krise verändere auch die Politikberatung, meint Andrea Römmele. Kritik am Lobbyismus, an Gefälligkeitsposten oder mutmaßlich überteuerte Verträge wie am Verteidigungsministerium haben Berater der Regierung in Misskredit gebracht. Ihre Legitimation erschien gering. Nun entsteht mit dem Virologen Christian Drosten oder dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler eine Riege von Politikberatern, die von der Bevölkerung gefeiert wird. "Ich könnte mir vorstellen, dass diese negative Konnotation, die Beratung an sich hat, sich aufweicht, dass die Einstellung zu dieser inhaltlichen Beratung durch Virologen, aber auch Ökonomen, Soziologen oder Psychologen, sich ändern wird", sagt Römmele im SWR. Sie glaubt, "dass sich die Einsicht verfestigen wird, dass Politik auf externe Expertise angewiesen ist."

Die Krise trifft Arme härter als Reiche

Auch wenn das aktuell grassierende Corona-Virus natürlich keinen Unterschied macht - die Auswirkungen der von ihm ausgelösten Krise schon: Römmele glaubt, dass die Krise vor allem die Armen trifft. Damit werde sich auch die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen. "Die Einschränkungen treffen Menschen je nach sozialer Lage ganz unterschiedlich hart: Je kleiner der Wohnraum, je prekärer die Beschäftigung und je größer der Hilfsbedarf, umso gravierender sind natürlich auch die Auswirkungen", sagt Römmele.

Es gebe also in der Wucht, mit der diese Ausnahmesituation die Menschen trifft, große Unterschiede: "Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Corona-Krise die soziale Ungleichheit deutlich verschärfen wird." Die Politikwissenschaftlerin hofft, dass bei prekär Beschäftigten, die jetzt als systemrelevant gelten - Kassiererinnen und Kassierern oder Pflegekräften - ein Umdenken stattfindet.

Digitalisierung der Verwaltung

An der oft zu langsamen Arbeit einiger Gesundheitsämter erkenne man, dass der Verwaltungsapparat in Deutschland zu bürokratisch sei und sich selbst oft durch seine föderale Struktur behindere, meint Römmele. Bescheide von Laboren kämen häufig per Fax und müssten dann händisch bearbeitet werden.

"Ich glaube, meine Kinder wissen gar nicht, wie ein Faxgerät aussieht." Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School Berlin

Problematisch sei zudem, dass Menschen unter Quarantäne oder solche aus besonderen Risikogruppen persönlich bei Behörden erscheinen müssten, obwohl gute Gründe dagegen sprächen. Vor diesem Hintergrund rechnet Römmele damit, dass diese Krise als Katalysator wirkt und hilft, den ihrer Einschätzung nach trägen Verwaltungsapparat in Deutschland schneller zu digitalisieren.

Auch Schule wird digitaler

Auch in der Bildung rechnet Römmele mit einem Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise. Allerdings wird das Lernen am Computer zu Hause nicht die Regel werden: "Klar ist auch, dass die Digitalisierung kein Ersatz für den Unterricht im Klassenraum ist. Es kann sicherlich eine sinnvolle Ergänzung sein, aber ersetzt den Unterricht in keiner Art und Weise."

Das Homeschooling, mit dem sich viele Eltern zur Zeit herumschlagen, hat laut Römmele noch einen positiven Nebeneffekt: Die Wertschätzung für den Lehrerberuf steigt.

Homeoffice - beide Seiten profitieren

Noch nie haben so viele Menschen von zu Hause aus gearbeitet wie jetzt in der Corona-Krise. Römmele betont, dass nicht nur Arbeitnehmer durch das Homeoffice profitieren können, sondern auch die Firmen: "Durch das flexible Arbeiten steigt natürlich auch die Zufriedenheit und auch was die räumlichen Anforderungen anbelangt, bringt das Homeoffice neue Möglichkeiten. Man braucht zum Beispiel nicht mehr ganz so viele Büros", so Römmele.

Sie geht davon aus, dass sich die Einstellung zur Heimarbeit durch die Krise ändern wird. Das könnte sogar so weit gehen, dass Unternehmen in Zukunft neu über Räumlichkeiten und Nutzfläche nachdenken. Auch bei Dienstreisen werde sich ein "großer Wandel" vollziehen, was Zeit spart, die Umwelt schont und das Unternehmen weniger Geld kostet: