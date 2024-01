Selenskyj in Davos: "Ukraine droht, sich leerzuschießen"

Die schweren russischen Angriffe in den vergangenen Wochen und der kalte Winter haben das Elend in der Ukraine verschärft: 40 Prozent der Bevölkerung brauchen humanitäre Hilfe. Und die Vereinten Nationen brauchen dafür Geld: Um 4,2 Milliarden Dollar – also knapp 3,9 Milliarden Euro haben UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths und Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi in Genf gebeten. Damit soll Hilfe sowohl für die notleidenden Menschen in der Ukraine, als auch die Flüchtlinge in den Nachbarländern finanziert werden. Griffiths erinnerte daran, dass Russland immer wieder zivile Infrastruktur in der Ukraine angreift - Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Hunderttausende Kinder, die an der Frontlinie leben, seien verängstigt und traumatisiert. Trotz der russischen Attacken würden sich die Ukrainer weigern, aufzugeben. Niemand wolle von der Hilfe von Ausländern abhängen, aber es gebe keine andere Wahl, sagte UN-Nothilfechef Griffiths in Genf – und appellierte an die Geberländer: Die Menschen brauchen Ihre Hilfe. Um mehr Unterstützung für sein Land wirbt auch der ukrainische Präsident: Selenskyj ist heute in die Schweiz gereist. Morgen wird er beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet.