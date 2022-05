Selenskyj gegen Putin: Das rhetorische Fernduell um die öffentliche Meinung zum Ukraine-Krieg

Immer wieder seit dem Kriegsbeginn vor genau drei Monaten wendet sich der ukrainische Präsident Selenskyj in Videoansprachen an sein Volk und an die Menschen im Rest der Welt, vor allem an die im Westen. Der Tübinger Rhetorik-Professor Joachim Knape schätzt die Auftritte als sorgfältig inszeniert ein. Wie Selenskyj sich auf das jeweilige Publikum einstellt und wie auf der anderen Seite Putin seine Sicht des Konflikts inszeniert, analysiert Knape im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.

SWR: Hätten Sie Selenskyj vor dem Krieg diese Strahlkraft zugetraut?

Joachim Knape: Nein, natürlich nicht, weil das, was wir im Moment erleben, nämlich diese Kriegsbetroffenheit, ja nicht im Raum stand. Das war ja ein Land, was man vielleicht kannte. Und ein Präsident, den man vielleicht auch kannte, aber der überhaupt nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der ganz außergewöhnliche Moment des Krieges hat ihn natürlich ins Rampenlicht gestellt, und das ist klar, dass er ja dann als Hauptargument die Tatsache bringt: Das ist eigentlich Euer Krieg. Ihr seid betroffen, das ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg. Damit argumentiert er ja im Wesentlichen.

Lassen Sie uns da ein bisschen genauer drauf schauen. Da haben wir Selenskyj per Video in Davos, beim Weltwirtschaftsforum vor dem EU-Parlament, im Bundestag, in anderen Parlamenten. Was ist das Besondere an seinen Reden, wie funktionieren die?

Zunächst mal will ich sagen, dass es da eine technische Bedingung gibt. Das ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, die vorher in dieser Art nicht ausgespielt wurde, weil wir doch jetzt, durch die Zoom-Kultur, will ich das mal nennen, oder die Covid-10-Kultur, die uns auch eine ganz neue technische Erfahrung in dem Bereich der Direktübertragung gemacht hat. Ohne großen technischen Aufwand können Sie jetzt aus jedem Winkel der Welt auf einen Bildschirm in irgendeinem Saal. Das ist natürlich eine technische Bedingung, die natürlich auch diese ständigen Auftritte einfach macht. Das große Thema ist eine Sinnfrage: Welchen Sinn hat es, dass wir alle die Ärmel hochkrempeln und versuchen, so ein Land zu unterstützen? Und da ist das große Hauptthema natürlich: Ihr seid es, die ich erinnern will, Ihr seid es, die ich mahnen will, und Ihr seid es, die ich bitten will, denn wir wohnen alle in einem gemeinsamen Haus, und wir führen Euren Krieg, und da müsst Ihr eigentlich präsent sein. Das ist der Sinn dieser Auftritte. Und er hat ja auch im Grunde genommen „Provokationshelfer“, wenn wir an seinen Botschafter bei uns denken. Das sind ja abgestimmte, gezielte Maßnahmen, um die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Geschehen zu lenken, auch durch Provokation.

Hängen bleibt dann eben auch meist als Botschaft: Wir, die Ukraine, brauchen mehr Waffen. Die Sanktionen gegen Russland müssen weiter verschärft werden. Das nutzt sich doch eigentlich trotz aller Tricks irgendwann mal ab. Oder warum hören wir immer noch zu?

Weil im Moment das Medieninteresse ja auch noch groß ist. Die Top-Nachricht bei jeder Nachrichtensendung, auch wenn das jetzt langsam ein bisschen zurückgeht, wenn man das beobachtet, ist ja immer noch Kriegsberichterstattung. Und das ist ein typisches Zeichen für Kriegszeiten, wo die Bevölkerung natürlich ein Interesse hat, zu erfahren, wie der Stand der Dinge ist. Und deswegen werden wir hineingezogen in diese Nachrichtenlage. Seine Auftritte, die, wie gesagt, technisch relativ einfach herzustellen sind, sind inzwischen Teil dieser Nachrichtenlage, und wir nehmen sie an, weil wir auch in dieses Informationsbedürfnis haben.

Wie wichtig ist denn dabei die Inszenierung? Wir sehen Selenskyj in diesen Videos seit Kriegsbeginn immer in Militär-Oliv, aber ohne Zierrat, ohne Orden, ohne Schnickschnack, nur mit dem ukrainischen Dreizack - unrasiert ist er, aber nicht ungepflegt. Wie wichtig ist es alles?

Das wird natürlich nicht dem Zufall überlassen. Er ist ja ein Mann der Kamera, und ein Mann der Bühne.

Als Komiker und Schauspieler…

Ja, natürlich! Für ihn ist es völlig klar, dass das Setting, wie wir sagen, also das Drum und Dran des Auftritts, ganz entscheidend ist: Dass er sich auf die Straße stellt, im Hintergrund eine große Kulisse, dass er selber aber als einfacher Soldat auftritt, das hat natürlich auch Tradition. Das muss man sagen: Die großen Anführer aller Zeiten haben sich in einfachen Uniformen dargestellt, um Solidarität mit der kämpfenden Truppe zu zeigen. Das ist auch hier so. Es erinnert natürlich auch mit diesen Tarnanzügen so ein bisschen an bestimmte Filmkulissen, die wir ja auch kennen. Also das ist sehr, sehr genau kalkuliert.

Wenn wir auf seinen Gegenspieler gucken, auf den russischen Präsidenten Putin. Was zeichnet den denn eigentlich in seiner Inszenierung und Rhetorik aus?

Das ist natürlich der größtmögliche Kontrast. Das ist ein Politiker, der in Schlips und Kragen in seinem Büro sitzt. Das ist ein ziemlich primitives Büro mit primitiven Telefon im Hintergrund. Das ist nicht gerade Hightech, was er da im Kreml zum Vorschein bringt.

Ist das auch Absicht?

Ja, das ist Absicht. Er will sich ja auch vor allen Dingen seiner Bevölkerung als jemand darstellen, der nicht in einem futuristischen Ambiente jenseits der Wirklichkeit seiner Bürger ist. Der hat eben schlichte Telefone, sitzt in einem ziemlich biederen Büro - und tritt immer so auf, wie sich der Durchschnittsbürger eben einen Bürokraten und Beamten vorstellt. Völlig unauffällig. Das scheint ja Vertrauen zu erwecken. Auch das ist selbstverständlich kalkuliert. Denn manchmal tritt er auch in die großherrschaftliche Majestäten-Kulisse des Kreml, das gibt es ja auch. Das ist dann Glanz und Gloria. Aber in diesen Zusammenhängen, wenn er über die Politik des Krieges redet, tritt er als bürokratischer Verwalter, seines Landes auf, kann man fast sagen, ohne jede martialische kriegerische Ausstattung.

Dann gibt es dann aber doch auch diese Ausnahme, wenn wir mal rhetorisch draufschauen. Er hat ja auch seit Kriegsbeginn öfter mal ziemlich scharf ausgeteilt und unverhohlen gedroht. Hat er sich seit Kriegsbeginn aus ihrer Sicht da verändert?

Er ist ja in der Defensive. Das heißt, er muss ja jetzt nicht bitten. Er muss nicht auf Solidarität ansprechen, auf „die Partner im gemeinsamen Haus“, wie das Selenskyj tut, sondern er ist ja derjenige, der glaubt oder zumindest vorgibt, das Heft in der Hand zu haben und eigentlich in aus seinem kleinen Büro heraus die Welt zu dirigieren. Und deswegen muss er im Anspruchsmodus, so wie er redet, natürlich als der große Führer auftreten, der die Ansage macht und nicht etwa um Hilfe bittet. Und das kann er natürlich, und das macht er dann auch. Und dass die Aggression mal so, mal so ist, glaube ich, dass ist ein taktisches Spiel: Mal wird von Atomwaffen geredet, mal nicht. Das wird ja dann auch oft nur angedeutet - das reicht dann aber auch. Ich glaube, da ist nichts dem Zufall überlassen. Das müssen wir uns so vorstellen, dass beide Präsidenten ein großes Team um sich herum haben, wo genau überlegt wird: Wie machen wir das? Welche Botschaft bringen wir, und wie statten wir das Ganze aus? Da dürfen wir uns nicht vorstellen, dass die beiden Herren sich überlegen, wie sie jetzt gerade mal wieder den Auftritt machen, sondern es sind sehr komplexe, abgestimmte Auftritte, die genau kalkuliert sind.

Zum Abschluss noch ein Wort zur Sprache. Allgemein sind wir alle militaristischer geworden. Reden wir auch inzwischen selbstverständlicher über Krieg, Kampfgerät, Nuklearschläge und dergleichen?

Militaristischer würde ich das nicht nennen. Aber natürlich gibt es bemerkenswerte Politiker aus der zweiten Reihe, die sich inzwischen als Haubitzenspezialisten darstellen. Und auch wir wissen inzwischen, wo der Unterschied zwischen Marder und Leopard ist. Wir wissen, dass es keine Tiere in Afrika sind, sondern dass das Kriegsgerät ist. Ich würde aber mal sagen, zu einer aufgeklärt und gut informierten Gesellschaft gehört auch das Wissen über diese Dinge. Was ist eine schwere Waffe? Was ist eine leichte Waffe? Da wird ja in den Familien auch kontrovers darüber diskutiert. Dieses Wissen brauchen wir auch, um selber auch in einer Demokratie Entscheidung zu verstehen und mittragen zu können. Also insofern würde ich das nicht Militarismus nennen, sondern ein neuer Grad von Informiertheit auf einen Gebiet, das uns seit dem Zweiten Weltkrieg völlig fremd geworden ist - und leider nun zu unserer Alltagswirklichkeit gehört.