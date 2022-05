"See Dialog" am Bodensee: Wie passen Nachhaltigkeit und Tourismus zusammen?

Entspannt Urlaub zu machen und dabei der Umwelt nicht zu schaden, klingt nach einem guten Plan, ist in der Realität aber oft gar nicht so einfach. Ein Beispiel ist die Bodensee-Region: Gerade an sonnigen Wochenenden zieht es scharenweise Touristen dorthin. Verstopfte Straßen sind nur ein Problem. Aber auch für die Menschen, die am Bodensee leben, stellt sich die Frage, wie die Region als Lebensraum und Urlaubsdestination langfristig geschützt und erhalten werden kann. Damit beschäftigt sich jetzt der "See Dialog". Die Diskussionsrunden finden in mehreren Orten statt - los geht es in Überlingen. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Ute Stegmann gesprochen - sie ist die Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH.