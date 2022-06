Sea Watch-Seenotretter: Wir sind nur da, weil es sonst niemand macht

Die Organisation Sea-Watch hat auch an diesem Wochenende im Mittelmeer wieder Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Derzeit habe beispielsweise die Sea Watch 4 rund 250 Menschen an Bord, sagte der Pressesprecher der Berliner Organisation Oliver Kulikowski im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Wann die Menschen an Land gehen könnten, sei ungewiss. Die EU habe sich aber offensichtlich vom Retten im Mittelmeer verabschiedet. Dabei hätten die Menschen ein Recht auf einen sicheren Hafen. "Wir sind nur da, weil es sonst, niemand macht", so der Menschenrechtsaktivist.