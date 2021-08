Am Sonntag stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Kündigung der Personenfreizügigkeit ab. Die Initiative will erreichen, dass die Eidgenossenschaft die Einwanderung aus der Europäischen Union selbst steuert. Meit einem ‚ja‘, würde etwas drohen, was man als ‚Schwexit‘ bezeichnen kann – denn dies würde auch die bilateralen Verträge mit dem großen Nachbarn in Frage stellen. Dietrich Karl Mäurer berichtet.