Wie eine Schweizer Organisation in der Ukraine gegen Landminen kämpft

In der Ukraine sind durch den russischen Angriffskrieg im vergangenen Jahr zehn Mal so viele Menschen durch Landminen und explosive Geschosse getötet oder verletzt worden wie 2021. Es habe dort gut 600 dokumentierte Fälle gegeben, hat die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) berichtet. Die Schweizer Organisation FSD geht in der Ukraine schon seit fünf Jahren gegen Minen vor: " Der Krieg hat ja nicht erst vor ein oder zwei Jahren begonnen ", sagte Direktor Hansjörg Eberle in SWR Aktuell.

Wie sich die Arbeit der Minenräumer durch den Krieg verändert hat und was den Job so gefährlich macht, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Hansjörg Eberle.