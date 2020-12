Wintersport, wie ihn viele kennen, mit Après-Ski-Partys, Übernachtungen in Hotels, essen in Restaurants wird in Deutschland und Österreich in dieser Wintersaison nicht möglich sein. Ganz anders in der Schweiz: Der Schweizer Bundesrat hat es Kantonen mit niedrigen Corona-Fallzahlen erlaubt, einen fast normalen Betrieb zu ermöglichen.

Die Medien-Managerin aus Zermatt freut sich: Ab heute dürfen nämlich im Kanton Wallis die Restaurants wieder öffnen. Simona Altwegg sagt, dass es dort "klare Konzepte" gebe. "Es darf nur sitzend konsumiert werden, die Tische müssen genügend auseinander stehen." Zudem seien nur maximal vier Personen pro Tisch erlaubt und jeder Gast müsse seine Kontaktdaten hinterlassen. Kanton Wallis: Gesunkene Corona-Fallzahlen Seit einem Monat geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kanton Wallis kontinuierlich zurück. Und so erlaubte der schweizerische Bundesrat, dass es hier, wie auch schon in anderen Kantonen in der Schweiz, Lockerungen geben darf. Allerdings könne sich das von Tag zu Tag ändern, meint Medien-Managerin Altwegg. Auslandstouristen bleiben weg Etwa die Hälfte aller Touristen, die nach Zermatt kämen, seien Ausländer, sagt Simona Altwegg. Vor allem bei Deutschen ist die Region um das Matterhorn sehr beliebt. Allerdings sei die Nachfrage aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahr "zusammengebrochen." Altwegg schätzt, dass dieses Jahr etwa 20 bis 30 Prozent weniger Touristen nach Zermatt kommen, als sonst. Hygienekonzepte an Liften und im Skigebiet Um ein Ansteckungsrisiko zu reduzieren, habe man mit den Gondel- und Liftbetreibern im Matterhorngebiet ein Hygienekonzept erarbeitet. So dürften Gondeln nur noch zu 75 Prozent belegt werden. Außerdem müsse eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und Abstände eingehalten werden. "Herausfordernd", so Altwegg sei die Zeit vor Betriebsbeginn der Seilbahnen, wenn die Skifahrer zu den Gondeln und Liften kämen. Hier haben man zusätzliches Personal eingesetzt, dass "die Personen auf Abstände aufmerksam macht." Auch die Busfahrpläne habe man auf die neue Situation angepasst.