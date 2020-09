per Mail teilen

Es ist jetzt amtlich: In Brandenburg ist das erste, an der - für den Menschen ungefährlichen - Afrikanischen Schweinepest verendete Wildschwein nachgewiesen worden. Und weil Wildschweine in Rotten leben, ist sehr wahrscheinlich, dass noch mehr kranke Wildschweine unterwegs sind. Das beunruhigt auch Friedrich Ostendorff. Er ist agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und selbst Bio-Landwirt mit 150 Schweinen. SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich hat mit ihm gesprochen. Er befürchtet, dass die Fleischpreiese weiter sinken könnten, hofft aber gleichzeitig, dass mehr Menschen zu Bio-Fleisch greifen.