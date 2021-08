Wegen des für das Wochenende erneut erwarteten Andrangs in den Wintersportgebieten appelliert der Schwarzwald-Tourismus-Geschäftsführer Hansjörg Mair an die Vernunft der Ausflügler. Zwar habe er für jeden Schneebegeisterten Verständnis, aber die strengen Corona-Maßnahmen seien nun mal notwendig. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erklärt er, was sich einige Schwarzwald-Gemeinden ausgedacht haben, um trotzdem Ausflügler in corona-konformer Art und Weise zu empfangen.