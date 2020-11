Das Nationalparkzentrum Ruhestein im Schwarzwald - ursprünglich für rund 25 Millionen Euro Baukosten geplant, kostete am Ende doppelt so viel. Ein krasser Fall von Steuergeldverschwendung, meint Eike Möller, stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. Allerdings habe der Bau den Zentrums auch etwas Gutes bewirkt. Die Kostensteigerung sei dadurch zustande gekommen, dass während der Planung geänderte Vorgaben für das Besucherzentrum gemacht worden seien, so Möller. Das Land Baden-Württemberg habe darauf jedoch reagiert und eine "optimierte Kostensteuerung im staatlichen Hochbau" beschlossen. So könnten jetzt bereits Projekte in der Planungsphase nochmals überprüft und gegebenenfalls gestoppt werden.