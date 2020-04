Schutzmasken gegen Corona-Virus: Lucha hofft auf baldige Lieferung

Der für das Gesundheits- und Pflegewesen zuständige Sozialminister von Baden-Württemberg, Manne Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), erwartet eine baldige Besserung der Versorgung mit Schutzmasken: "Wir verteilen derzeit noch einen Mangel, sind aber zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen in der Lage sind, dass dieser Mangel behoben wird", sagte Lucha in SWR Aktuell. Explizit nannte Lucha FFP2-Schutzmasken für Menschen, die in der Pflege und in medizinischen Berufen arbeiten. Wie diese dann verteilt werden sollen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.