Schutz vor Affenpocken: Reicht die Impfung gegen die Pocken aus?

Nach dem Corona-Virus sind jetzt viele Menschen besorgt wegen der Affenpocken. Die Weltgesundheits-Organisation WHO spricht von 200 bestätigten Fällen der Virus-Krankheit in 20 Ländern. Dem Robert-Koch-Institut waren in Deutschland zuletzt zehn Affenpockenfälle in fünf Bundesländern bekannt - auch in Baden-Württemberg. Es sind also wenige Fälle, und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht keine Gefahr, dass daraus eine Pandemie wird. Im SWR-Aktuell-Gespräch mit Andreas Böhnisch erklärt Professor Hans-Georg Kräusslich, Dekan der Medizinischen Fakultät und Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg, wie groß die Gefahr tatsächlich ist.

Wenn man gegen die Pocken geimpft ist, besteht dann ausreichend Schutz auch gegen die Affenpocken?

Davon gehen wir aus. Ich meine, man hat natürlich keine großen Testungen machen können. Aber die Viren sind relativ ähnlich, und die Pockenimpfung schützt auch im Tierexperiment gegen die Affenpocken. Und wir gehen davon aus, dass es auch beim Menschen schützt. Möglicherweise kann man sich infizieren, aber schwerere Krankheitsverläufe wird es nicht geben. Allerdings gilt das eben nur für die Personen, die vor 1976 geboren sind.

Die Jüngeren haben vermutlich keine Pockenimpfung mehr bekommen. In der Bundesrepublik wurde die Pflicht 1976 aufgehoben, in der DDR 1980. Für wen ohne Pockenimpfschutz empfiehlt sich jetzt eine Impfung gegen die Affenpocken?

Im Moment gibt es keine Impfempfehlung, und ich würde auch keinen Grund sehen, dass sich der breiten Bevölkerung Menschen impfen lassen. Wir haben einzelne wenige Fälle, es wird sicher noch einige weitere geben. Aber mit einer ganz breiten Ausbreitung, einer neuen Pandemie oder epidemischen Ausbreitung rechnen wir nicht. Also: Eine generelle Impfempfehlung für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt es nicht. Man spricht darüber, dass man möglicherweise in Gruppen, wo vermehrt Fälle auftreten, Kontaktpersonen schnell immunisiert, um eine sogenannte Riegelungsimpfung zu erreichen. Die Grundidee wäre hier, die Kontaktpersonen schnell zu impfen, um damit zu vermeiden, dass über die dann weitere Personen infiziert werden und das dann in die Bevölkerung hineingeht. Aber dass man ganze Bevölkerungsgruppen impft, das sehe ich im Moment nicht.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat trotzdem angekündigt, immerhin 40.000 Dosen des Affenpocken-Impfstoffes Imvanex zu bestellen. Was ist das für ein Wirkstoff?

Das ist ein Impfstoff, der erst nach dem Ende der Impfung (der Regel-Impfung gegen Pocken, d.Red.) entwickelt wurde, also nicht der Pocken-Impfstoff von damals. Man muss dazu sagen, dass der Impfstoff, der vor 1976 in Deutschland und weltweit eingesetzt wurde, relativ starke Nebenwirkungen hatte. Der jetzt verwendete Impfstoff ist ein abgeschwächtes Impfstoff-Virus, das weniger Nebenwirkungen hat und auch experimentell guten Schutz bietet. Man muss natürlich klar sagen: 40.000 Impfungen in Deutschland, das ist eine relativ geringe Dosis, kann nur für die Zwecke dienen, die ich eben angesprochen habe. Die Bundesregierung hat auch noch den alten Pocken-Impfstoff eingelagert, in größeren Mengen. Den will man den aber nicht verwenden, weil, wie gesagt, die Nebenwirkungen relativ hoch sind.

Im Moment sind laut Robert Koch-Institut zehn Fälle einer Affenpocken-Infektion bekannt, diese Menschen sollen 21 Tage in Isolation. Warum so lang?

Weil sie so lang infektiös bleiben können. Die Krankheit hat eine etwas längere Inkubationszeit, so eine Woche bis drei Wochen. Dann kommen die Symptome, kommen Gliederschmerzen, Fieber - und vor allem die Bläschen, die Pusteln, die am der Haut auftreten können, im Gesicht, an den Händen, an den Extremitäten und auch im Genitalbereich. Und die sind hochinfektiös. In den Bläschen ist sehr viel Virus enthalten. Erst wenn die komplett ausgetrocknet sind und der Schorf abgefallen sind, kann man davon ausgehen, dass die Person andere nicht mehr anstecken kann. Und das dauert eben seine Zeit und die drei Wochen belegen das.

In Baden-Württemberg beginnen am Wochenende die Pfingstferien, ab Ende Juni dann Stück für Stück in ganz Deutschland die Sommerferien. Die Menschen haben im Moment unglaublich Lust zu reisen, nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie. Auch wenn Sie wirklich jetzt Entwarnung geben in diesem Gespräch: Sehen Sie eine Gefahr, dass sich durch das Reisen, dadurch, dass viele Menschen Kontakte haben, die Affenpocken doch noch stärker ausbreiten, als man jetzt annimmt?

Der Erreger breitet sich insbesondere durch engen Körperkontakt aus. Das ist nicht so, dass er über die Luft breit übertragen wird, über Aerosole in der Luft, so wie wir das vom Coronavirus kennen, sondern man muss sehr nah zueinander kommen. Im Moment sind es auch eine ganze Menge im Bereich der sexuellen Übertragung gewesen, also über engen Hautkontakt. Enger Kontakt zu einem Infizierten ist notwendig. Insofern glaube ich, dass die Reisetätigkeit, ob mit dem Zug oder im Flugzeug oder sonstwie, darauf keinen großen Einfluss haben wird. Nein.