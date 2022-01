per Mail teilen

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz hat Bedenken, was die künftigen Regeln für Unterricht unter Pandemiebedingungen angeht. Ab der nächsten Woche sollen Sitznachbarn von infizierten Kindern nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen soll mehr getestet werden, obwohl die Testkapazitäten knapp sind. Cornelia Schwartz, Lehrerin in Bad Dürkheim und Vorsitzende des Philologenverbands Rheinland-Pfalz hat im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt, wo die Probleme liegen.